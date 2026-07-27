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به دلیل فداکاری و ایثار رزمندگان دلاور گردان «۱۵۳ تویسرکان» در عملیات مرصاد، پنجم مرداد ماه به نام روز « تویسرکان » نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، گردان «۱۵۳ تویسرکان» به عنوان گردان پیشتاز در تنگه «چارزبر» ، به هلاکت رساندن تعداد بسیاری از منافقین و شهادت ۴۰ نفر از رزمندگانش، نقش موثری در سد کردن مسیر منافقین و پیروزی عملیات مرصاد ایفا کرد و به همین دلیل ۵ مرداد به نام روز «تویسرکان» گرامی داشته میشود.
رزمندگان «۱۵۳ تویسرکان» دلاورمردیهای غرور آفرین در عملیاتهای مختلف دوران جنگ داشته است که عملیات مرصاد نقطه عطف این بزرگمردان بوده است.
نامگذاری روز ۵ مرداد به نام روز تویسرکان مصوبه تیرماه سال ۱۳۹۳ است.