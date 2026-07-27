به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مردم غیرتمند شیراز با حضور گسترده و پرشور خود در میدان‌های شهر، پیام صریح ایستادگی در برابر تهدیدات آمریکایی را صادر کردند؛ پیامی که نشان داد هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده این ملت را در مسیر حفظ حاکمیت ملی فلج کند.

هر شب، چراغ‌های میدان‌های شیراز با صدای فریاد حق روشن می‌شود. حضور مردم در خیابان‌ها، تکرار حماسه ایستادگی است؛ همان ایستادگی که در مقابل ابهت پوشالی دشمن آمریکایی، سدی نفوذناپذیر ساخت و ثابت کرد که اراده ملت، فراتر از هرگونه تهدید و نمایش قدرتِ دروغین است.