هر گرم طلای ۱۸ عیار هم اکنون در بازار رشت، ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

کاهش قیمت طلا و سکه امروز در بازار رشت، ۵ مرداد ۱۴۰۵

کاهش قیمت طلا و سکه امروز در بازار رشت، ۵ مرداد ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اتحادیه طلا و سکه اعلام کرد: قیمت سکه بهار آزادی و طلای هجده عیار هم اکنون در بازار رشت به این شرح است:

قیمت تمام سکه بهار آزادی، ۱۸۳ میلیون تومان + ۴ میلیون تومان

قیمت نیم سکه بهار آزادی، ۹۴ میلیون تومان + ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قیمت ربع سکه بهار آزادی، ۵۳ میلیون تومان + ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

و قیمت هر گرم طلای هجده عیار، ۱۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان + ۳۵۰ هزار تومان