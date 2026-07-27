کاروان امداد و سلامت مرکز اورژانس پیش بیمارستانی آذربایجان غربی متشکل از تعدادی آمبولانس و موتورلانس به همراه عوامل امدادی به تمرچین اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اورژانس استان درحاشیه اعزام این کاروان گفت:باهدف ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی کاروان امداد و سلامت مرکز اورژانس استان به مرز تمرچین پیرانشهر اعزام شدند.

فرزین رضا زاده افزود:این کاروان متشکل از تعدادی آمبولانس و موتورلانس به همراه عوامل امدادی بوده که در ۲۹ نقطه ازمرز بازرگان تاتمرچین تاپایان مراسم اربعین مستقر خواهند شد.

مهدی حداد معاون امنیتی انتظامی استاندار هم گفت:تمام دستگاه‌های خدمات رسان ومسئول باآمادگی کامل درمرز تمرچین حضور داشته تازائران سفری ایمن وبدون مشکل راتجربه کنند.