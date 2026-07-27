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با افزایش شیوع بیماریهای تنفسی در کودکان، تشخیص تفاوت میان سرماخوردگی، آسم و آلرژی از اهمیت ویژهای برخوردار است چرا که همیشه سرفههای مکرر، خسخس سینه و آبریزش بینی طولانیمدت در کودکان نشانه یک سرماخوردگی ساده نیست و باید دانست که شباهت برخی علائم این بیماریها میتواند موجب تأخیر در تشخیص و درمان شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آیدا عسکری سروستانی فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی بالینی و عضو هیأت علمی دانشگاه دانشگاه پزشکی شیراز با اشاره به شباهت برخی علائم آسم و آلرژی با سرماخوردگی در کودکان، اظهار کرد: سرماخوردگی معمولاً با تب، گلودرد، آبریزش بینی و علائمی همراه است که طی یک تا دو هفته بهبود مییابد، اما در کودکان مبتلا به آسم یا آلرژی، علائم اغلب بهصورت مکرر یا طولانیمدت ادامه پیدا میکند.
وی افزود: سرفههای مکرر بهویژه در شب یا هنگام فعالیت، خسخس سینه، تنگی نفس، احساس فشار در قفسه سینه، عطسههای پیدرپی، خارش بینی یا چشم و آبریزش بینی بدون تب از مهمترین نشانههایی هستند که میتوانند بیانگر آسم یا آلرژی باشند و نباید با یک سرماخوردگی ساده اشتباه گرفته شوند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم هشداردهنده، گفت: اگر کودک دچار سختی در تنفس، فرورفتگی بین دندهها هنگام نفس کشیدن، کبودی لبها، ناتوانی در صحبت کردن یا فعالیت به دلیل تنگی نفس شود یا به داروهای تجویز شده پاسخ ندهد، باید هرچه سریعتر به پزشک یا مرکز درمانی مراجعه شود.
عسکری سروستانی در ادامه با اشاره به نگرانی برخی والدین درباره مصرف طولانیمدت داروهای آسم، تصریح کرد: داروهای آسم که با تجویز پزشک مصرف میشوند، از ایمنی و اثربخشی بالایی برخوردارند و سالهاست در درمان کودکان مورد استفاده قرار میگیرند. بنابراین نگرانی از مصرف دارو نباید موجب قطع خودسرانه درمان شود.
وی با بیان اینکه آسم یک بیماری مزمن است، افزود: هدف از درمان، کنترل التهاب راههای هوایی و پیشگیری از حملات بیماری است و قطع ناگهانی یا مصرف نامنظم داروها میتواند موجب بازگشت علائم، افزایش حملات آسم، مراجعات مکرر به اورژانس و حتی بستری شدن کودک شود.
این فوق تخصص آلرژی و ایمنولوژی بالینی همچنین با تأکید بر نقش آموزش و همکاری خانواده در کنترل بیماری، اظهار کرد: والدین باید داروهای کودک را مطابق دستور پزشک به او دهند، مراجعات دورهای را جدی بگیرند و مسئولان مدرسه را از بیماری کودک آگاه سازند. همچنین آموزش کودک برای شناخت علائم هشداردهنده و اطلاع دادن به والدین یا معلمان، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حملات شدید بیماری دارد.
وی خاطرنشان کرد: فعالیت بدنی و ورزش برای بیشتر کودکان مبتلا به آسم، در صورت کنترل مناسب بیماری، نه تنها ممنوع نیست، بلکه توصیه نیز میشود و هدف درمان آن است که کودک بتواند همانند سایر همسالان خود، بدون محدودیت به تحصیل، بازی و فعالیتهای روزمره بپردازد.
عسکری سروستانی در پایان با رد این باور نادرست که سرفههای مکرر کودکان همیشه ناشی از سرماخوردگی است، تأکید کرد: اگر کودکی بهطور مکرر دچار سرفه، خسخس سینه، آبریزش بینی طولانیمدت یا سایر علائم آلرژی میشود، لازم است برای بررسی دقیقتر به پزشک مراجعه کند؛ چرا که تشخیص زودهنگام و درمان مناسب، نقش مؤثری در پیشگیری از عوارض بیماری و ارتقای کیفیت زندگی کودک و خانواده دارد.