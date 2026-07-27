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کودکان و نوجوانان عضو مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری با کسب دو مدال طلا، دو نقره، دو برنز و دیپلم افتخار، در مسابقه بینالمللی نقاشی هنگکنگ افتخار آفریدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شش عضو مراکز فرهنگیهنری کانون پرورش فکری در مسابقه بینالمللی نقاشی گنجینههای ملی (National Treasures Drawing Competition) هنگکنگ موفق به کسب مدالهای طلا، نقره و برنز و دیپلم افتخار شدند.
این رویداد هنری با هدف ترویج گفتوگوی بینفرهنگی، معرفی میراث ملی کشورها و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان در حوزه هنرهای تجسمی برگزار شد و هر کشور پس از برگزاری مرحله ملی، آثار برگزیده خود را برای حضور در بخش بینالمللی معرفی کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این دوره، ۳۶۴ اثر نقاشی از اعضای مراکز خود را به دبیرخانه مسابقه در هنگکنگ ارسال کرد که در پایان شش عضو آن در میان برگزیدگان این رقابت جهانی قرار گرفتند.
پیمان جوادیفر ۱۱ ساله و مهشید قاسمی ۱۶ ساله هر دو از مرکز فرهنگیهنری شماره ۱۳ کانون پرورش فکری استان اصفهان، نشان طلا و دیپلم افتخار این مسابقه را دریافت کردند.
همچنین آوا چالیش ۱۰ ساله از مرکز فرهنگیهنری شماره ۴ دزفول کانون استان خوزستان و پویان پیرغیبی از مرکز فرهنگیهنری لارستان کانون پرورش فکری استان فارس، موفق به کسب نشان نقره و دیپلم افتخار شدند.
فاطمه اسماعیلزادگان ۱۲ ساله از مرکز فرهنگیهنری شماره ۴ کانون استان اردبیل و پروین شریفی از مرکز فرهنگیهنری شماره ۲ کانون مشهد استان خراسان رضوی، نشان برنز و دیپلم افتخار این رقابت هنری را از آن خود کردند.
این شش عضو کانون از میان آثار راهیافته از بیش از ۲۰ کشور جهان به عنوان برگزیدگان مسابقه معرفی شدند.
حضور اعضای کانون در این رویدادهای بینالمللی، افزون بر نمایش استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان ایرانی، فرصت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ، هنر و میراث غنی ایران در عرصه جهانی فراهم میکند.