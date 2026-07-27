سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: ایران با تلفیق قدرت نرمِ برآمده از روحیه شهادت‌طلبی و پشتوانه مردمی با پیشرفت‌های تسلیحاتی به قدرتی برتر در منطقه و رقیبی در عرصه جهانی تبدیل شده است.

سردار طلایی‌نیک: ایران، قدرت برتر منطقه و رقیب قدرت‌های جهانی شده است

سردار طلایی‌نیک: ایران، قدرت برتر منطقه و رقیب قدرت‌های جهانی شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار «رضا طلایی‌نیک» در گفت‌و‌گویی در تشریح نقش اندیشه‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی در اقتدار نیرو‌های مسلح اظهار داشت: اساس قدرت دفاعی ایران بر اعتقادات، توان معنوی و قدرت نرم استوار است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ادامه داد: مؤلفه اصلی قدرت دفاعی ایران، اتکا به ایمان الهی، روحیه شهادت‌طلبی، شجاعت و پشتوانه مردمی است و این عناصر در کنار توانمندی‌های فناورانه و پیشرفت‌های تسلیحاتی و تجهیزاتی، یک ترکیب قدرت‌ساز بی‌نظیر خلق کرده است.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به مبانی فکری امام خمینی (ره) و شهید امام خامنه‌ای (قدس سره الشریف) تصریح کرد: در اندیشه‌های امامین انقلاب، آموزه‌های دفاعی بر پایه الهیات، مردمی‌سازی دفاع و بهره‌گیری از قدرت ایمان به‌عنوان مبنای برتری توانمندی‌ها شناخته می‌شود.

وی با بیان اینکه رهبر شهید انقلاب اسلامی در ادامه راهبری‌های امام خمینی (ره)، اندیشه‌های دفاعی را در منظومه‌ای کامل برای نسل حاضر و آینده ماندگار کردند، افزود: مجموعه‌ای از راهبری‌های دفاعی و الگوی فرماندهی راهبردی، توأم با آموزه‌های فرهنگی، معنوی و اجتماعی، از مؤلفه‌های اصلی اندیشه رهبری ولایی در قدرت‌یابی دفاعی ایران بوده است.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به کارآمدی این تفکر دفاعی گفت: دستاورد‌های اندیشه‌های دفاعی امامین انقلاب در پیروزی‌های اخیر و همچنین هشت سال دفاع مقدس، کاملاً مشهود و ملموس است.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در پایان تأکید کرد: اتکای مردم، رزمندگان و ارکان نظام به این اندیشه‌های دفاعی و راهبرد‌های سرنوشت‌ساز رهبری ولایی، تضمین‌کننده پیروزی‌ها در گذشته بوده است و در آینده نیز خواهد بود.