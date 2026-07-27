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اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد، از وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در همه مناطق استان از عصر دوشنبه تا اواخر وقت جمعه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اداره کل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۴ اعلام کرد که از عصر دوشنبه پنجم مرداد تا اواخر وقت جمعه نهم مرداد، افزایش تغییرات فشار در سطح زمین موجب وزش باد نسبتا شدید تا شدید و خیزش گردوخاک در مناطق مستعد استان خواهد شد.
بر اساس این هشدار، همه مناطق استان قم تحت تاثیر این سامانه قرار میگیرند و کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع دید افقی، اختلال در سفرهای بینشهری و ناوگان حملونقل، احتمال بروز مشکلات برای افراد حساس و آسیبپذیر، سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت و ناپایدار یا شکستن درختان کهنسال، آسیب به تاسیسات حساس به گردوغبار، اختلال در فعالیتهای عمرانی و خسارت به بخش کشاورزی از مهمترین مخاطرات پیشبینی شده است.
هواشناسی قم از شهروندان خواست ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در فضای باز بهویژه برای سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، از توقف خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمهکاره خودداری کنند و نسبت به استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی، گلخانهها و پوشش آنها اطمینان حاصل کنند.
همچنین احتیاط در ترددهای جادهای، خودداری از فعالیت در ارتفاع، پرهیز از پرواز با هواگردهای سبک و دستگاههای پروازی کوچک، رعایت نکات ایمنی در فعالیتهای کوهنوردی و انجام اقدامات لازم برای حفاظت از تاسیسات و تجهیزات در برابر وزش باد شدید و گردوخاک از دیگر توصیههای اداره کل هواشناسی استان قم است.