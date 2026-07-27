در حالی که دشمنان نظام اسلامی با هدف قرار دادن پل ارتباطی در مسیر لارستان به بندرعباس (بخش کهورستان) قصد قطع شریان حیاتی بین استان‌های فارس و هرمزگان را داشتند، این توطئه با همت نیروهای جهادی و احداث مسیر جایگزین در کمتر از ۲۴ ساعت، با شکست روبرو شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در حالی که دشمنان نظام اسلامی با هدف قرار دادن پل ارتباطی در مسیر لارستان به بندرعباس (بخش کهورستان) قصد قطع شریان حیاتی بین استان‌های فارس و هرمزگان را داشتند، این توطئه با همت نیروهای جهادی و احداث مسیر جایگزین در کمتر از ۲۴ ساعت، با شکست روبرو شد.