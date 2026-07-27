مدیر کل بهزیستی ایلام با اشاره به راه‌اندازی ستاد ساماندهی افراد ناتوان جسمی و افراد و اشیا گمشده در قالب موکب واقع در مهران؛ از زائران حسینی خواست تا برای پیگیری اشیا مفقودی و افراد گمشده با بهزیستی تماس بگیرند.

زائران اربعین؛ برای اشیا و افراد گمشده با بهزیستی ایلام، تماس بگیرند

زائران اربعین؛ برای اشیا و افراد گمشده با بهزیستی ایلام، تماس بگیرند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حسین نورعلیوند با اشاره به استقرار موکب گمشدگان در مرز مهران اظهار کرد: برای سهولت دسترسی زائران به اشیا و افراد گمشده، کانال اطلاع رسانی در پیام رسان روبیکا به آدرس:

https://rubika.ir/joinc/FEFDGBHJ۰VSYKDXMWTDRSDSCWTVDERGA

مراجعه کنند؛ تا تمام اقلام تحویل داده شده به موکب این ستاد؛ که به صورت روزانه و مستمر در کانال بارگذاری می‌شود را رصد کنند.

به گفته وی، همچنین شماره تماس ۰۹۹۶۳۲۵۲۰۳۷ برای پیگیری اشیا گمشده و شماره تماس ۰۹۹۶۳۲۵۲۰۵۶

نیز برای پیگیری زائران گمشده همه روزه از ساعت ۷ تا ۲۴ جوابگوی هموطنان خواهد بود.

به گفته نورعلیوند؛ این اداره کل در ایام اربعین امسال همچنین در زمینه خدمات توانبخشی، مددکاری، تعمیر وسایل توانبخشی و جابه جایی زائران با ویلچر و ارائه خدمات مددکاری و مشاوره، فعالیت می‌کند.