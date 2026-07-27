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۲ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد با همکاری گروه جهادی «رهروان شهید سردار همدانی» از خدمات رایگان چشمپزشکی بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ اردوی جهادی پزشکی «رهروان شهید همدانی» در استان زنجان برگزار می شود.
جمعی از پزشکان متخصص و جهادگر که خودرا به مناطق مختلف استان رساندند تا مرهمی بر دردهای مردم نیازمند باشند.
۲ هزار نفر از مددجویان کمیه امداد با همکاری گروه جهادی «رهروان شهید سردار همدانی» از خدمات رایگان چشمپزشکی، بیناییسنجی و دریافت عینک بهرهمند شدند.
این اردوی جهادی با هدف ارتقای سلامت خانوادههای تحت حمایت، کاهش هزینههای درمانی و توسعه خدمات تخصصی برای اقشار نیازمند در استان آغاز شده است.
در این طرح، متخصصان چشمپزشکی و تیمهای بیناییسنجی، خدمات تشخیص بیماریهای چشمی، تعیین نمره چشم و صدور عینک را بهصورت رایگان ارائه میکنند.
پس از انجام معاینات تخصصی، عینک مورد نیاز افراد واجد شرایط نیز بهصورت رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد و برای اجرای این طرح، بیش از هزار و ۵۰۰ عینک با فریمهای مختلف پیشبینی شده است.