مجموعه‌های «جایی برای همه»، «رحمی در کار نیست» و «تاج و خون»، از شبکه‌های تماشا و مستند پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه «جایی برای همه»، به تهیه‌کنندگی یاسر فریادرس، قاسم قاسمی و امین شجاعی هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش می شود.

«جایی برای همه» مجموعه‌ای با ساختاری چند بخشی است که در هر قسمت، داستانی مستقل از دل زندگی مردم روایت می‌شود و آیین‌ها، باور‌ها و جلوه‌های عاشورایی در نقاط مختلف کشور را به تصویر می‌کشد. این مجموعه با محوریت آیین‌های عزاداری و مجالس سوگواری امام حسین (ع)، روایتی بومی، انسانی و دل‌نشین از شور حسینی در میان اقوام مختلف ایرانی ارائه می‌کند.

مجموعه «جایی برای همه»، با مشارکت جمعی از کارگردانان جوان کشور در استان‌های مازندران، البرز، یزد، تهران، خراسان رضوی و کرمان تولید شده است.

بهنوش بختیاری، هادی افتخارزاده، محمودرضا فردوسی و جمعی از بازیگران بومی هر منطقه از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

مجموعه «رحمی در کار نیست» در گونه اﮐﺸن و ﺟﻨﺎﯾﯽ محصول ۲۰۲۵ کره جنوبی از امشب از شبکه تماشا پخش می‌شود.

این مجموعه به کارگردانی چوی سانگ اون، هر شب ساعت ۲۳ پخش و روز بعد در ساعت‌های ۴، ۱۱ و ۱۶ بازپخش می‌شود.

«رحمی در کار نیست»، داستان نام کی-جون، یک خلافکار با سابقه و مبارز افسانه‌ای را روایت می‌کند که سال‌ها پیش برای جلوگیری از درگیری با برادرش، کی-سوک، که عضو گروه رقیب بود، با زخمی کردن خود از دنیای تبهکاران کناره‌گیری کرد. اما زمانی که برادرش درست پیش از بازنشستگی‌اش به طرز مرموزی کشته می‌شود، کی-جون با خشمی سرد به این دنیای تاریک بازمی‌گردد. او یک شکار بی‌رحمانه و تک‌نفره را برای یافتن و نابودی تمام کسانی که در مرگ برادرش نقش داشته‌اند آغاز می‌کند، بدون هیچ‌گونه مصالحه یا بخششی...

سو جی سئوب، هو جون-هو، آن کیل کانگ در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

مجموعه مستند «تاج و خون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، با بهره‌گیری از اسناد تاریخی، تصاویر آرشیوی و روایت‌های مستند، به واکاوی ابعاد پنهان سیاست‌های استعماری انگلیس، آمریکا و فرانسه و تأثیر آن بر تحولات جهان معاصر می‌پردازد.

مجموعه مستند چندقسمتی «تاج و خون» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین خورشیدی، ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می شود.

این مجموعه مستند با تکیه بر اسناد تاریخی طبقه‌بندی‌زدایی‌شده، تصاویر آرشیوی کمتر دیده‌شده و روایت‌های عینی از قربانیان و شاهدان، به بررسی عملکرد استعماری سه کشور انگلیس، آمریکا و فرانسه در نقاط مختلف جهان می‌پردازد و تلاش می‌کند ابعاد کمتر روایت‌شده این سیاست‌ها را برای مخاطبان بازخوانی کند.

«تاج و خون» با نگاهی تاریخی، ریشه‌های بسیاری از بحران‌های معاصر در مناطق مختلف جهان از جمله خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین را واکاوی کرده و نقش سیاست‌های استعماری قدرت‌های غربی در شکل‌گیری این تحولات را مورد بررسی قرار می‌دهد.

در بخش‌های مختلف این مجموعه، موضوعاتی همچون وقایع تاریخی در کنیا، هند، مصر و الجزایر، برده‌داری و تبعیض نژادی در آمریکا، استعمار شمال آفریقا توسط فرانسه، نفوذ قدرت‌های غربی در ایران عصر پهلوی و نقش انگلیس در شکل‌گیری رژیم صهیونیستی، بر پایه اسناد و روایت‌های تاریخی به تصویر کشیده می‌شود.

این مستند با هدف بازخوانی حافظه تاریخی ملت‌ها و ارائه روایتی مستند از سیاست‌های استعماری، می‌کوشد زمینه‌ای برای شناخت عمیق‌تر مخاطبان از تحولات تاریخی و پیامد‌های آن در جهان امروز فراهم کند.