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مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خرداد آغاز شده است و تا پایان دوره گرم سال (شهریور) ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عبدالامیر یاقوتی گفت: طرح تشویقی کاهش مصرف برق از خردادماه آغاز شده و تا پایان دوره گرم سال (شهریورماه) ادامه دارد و مشترکانی که مصرف آنها زیر الگوی مشخص شده (جزو ۷۵ درصد خوشمصرفها) باشد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش مصرف ثبت کنند، پس از صدور قبوض، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی بهای برق مصرفی میشوند.
وی همچنین به بندهای حمایتی دیگر این دستورالعمل اشاره کرد و گفت: شهروندانی که اقدام به نصب نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس روی پشتبام منازل خود کنند، مشمول تخفیف و تسهیلات میشوند.
مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشتریان شرکت توانیر بیان کرد: افزون بر این، در صورت تجهیز ساختمانها به سیستمهای خورشیدی ترکیبی (هیبرید) که قابلیت ذخیرهسازی، مصرف شخصی و همچنین تزریق برق مازاد به شبکه عمومی را دارند، مشترکان میتوانند تا ۳۰ درصد «تخفیف اضافی» روی قبوض خود دریافت کنند که این مصوبات کاملاً ابلاغ شده و پس از پایان دوره گرم اعمال میشود.
یاقوتی گفت: این طرح در حال اجراست و گزارشهای نهایی آن به محض پایان دوره مشخص شده اعلام میشود.