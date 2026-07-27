

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سهراب کمری با اشاره به حجم بالای تردد و اهمیت تسریع در ارائه خدمات افزود: کارکنان گمرکات استان ، به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب شیفت‌های کاری، بدون وقفه در حال خدمت‌رسانی به زائران می باشند.



وی گفت: همچنین در این بازه زمانی، تشریفات گمرکی خروج موقت تعداد ۱۴۳ دستگاه خودروی امدادی هلال احمر و ۴۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین شهرداری نیز انجام شده است.



وی با تأکید بر جایگاه ویژه مرز مهران در تردد زائران اربعین گفت: مرز مهران به‌عنوان مهم‌ترین و پر ترددترین مرز زمینی کشور در ایام اربعین، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تردد زائران و انتقال تجهیزات و امکانات مواکب دارد و مجموعه گمرکات استان ایلام با تمام توان در مسیر خدمت‌رسانی مطلوب به زائران حسینی تلاش می‌کند.