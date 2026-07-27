اجرای دوازدهمین مانور سراسری طرح مهتاب با هدف ساماندهی شبکه، کاهش هدر رفت انرژی و برخورد با انشعابات غیرمجاز برق در شهرستان حاجی آباد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان گفت: اجرای طرح مهتاب شامل شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز برق، تعویض کنتور‌های معیوب، نصب انشعاباتِ در نوبت و کنترل بیشتر فعالیت‌های حوزه مشترکان است.

حمید ساعدپناه افزود: در این طرح که روز‌های دوشنبه در سطح کشور اجرا می‌شود دو عملیات جدید استاندارسازی فیوز‌ها و بازدید از مساجد و مراکز مذهبی، فرهنگی، ورزشی و تجاری نیز افزوده شده است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون با برنامه ریزی‌های صورت گرفته از سوی توانیر، بیش از هزار و ۶۰۰ انشعاب غیر مجاز جمع آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان گفت: در این مدت بیش از ۱۲ هزار کنتور معیوب نیز تعویض و بیش از چهار هزار و ۸۰۰ انشعاب جدید در این طرح نصب و راه اندازی شده است.

ساعد پناه افزود: همچنین در چهار ماه گذشته بیش از ۲۲۰ دستگاه استخراج غیر مجاز رمز ارز شناسایی و جمع آوری شده است.