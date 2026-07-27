پخش زنده
امروز: -
فرماندار ویژه تنکابن بر تسریع در عملیات راهسازی محور سههزار برای تسهیل تردد میان تنکابن و قزوین تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران فرماندار ویژه شهرستان تنکابن، به همراه حسن باقری معاون عمرانی فرمانداری، شمس الدین امان پور بخشدار بخش کوهستان، منصور کیا رئیس اداره راه و حمل و نقل جاده ایی، خلعتبری رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، از روند اجرای طرح راهسازی محور سههزار بازدید کرد.
فرماندار ویژه شهرستان تنکابن در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این طرح گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی مسیر هفت کیلومتری از دوراهی مران تا روستای مران با سرعت مطلوب در حال انجام است و در این مسیر عملیات بازگشایی، تعریض، زیرسازی، ایمنسازی و در نهایت آسفالت پیشبینی شده است.
شکوهی افزود: در مجموع ۱۸ کیلومتر عملیات راهسازی تا خطالرأس استان قزوین و منطقه الموت در برنامه قرار دارد که هفت کیلومتر آن در دست اجراست و پیمانکار با جدیت مشغول فعالیت است. تلاش خواهیم کرد ۱۱ کیلومتر باقیمانده نیز هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شود.
فرماندار ویژه تنکابن با بیان اینکه این مسیر از نیازهای اساسی منطقه به شمار میرود، تصریح کرد: این جاده علاوه بر تأمین دسترسی روستاهای منطقه، نقش مهمی در توسعه گردشگری، تسهیل تردد، رونق اقتصادی و تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل شهرستان دارد.
وی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تکمیل این محور گفت: هدف ما این است که طی یک تا دو سال آینده این مسیر به طور کامل آسفالت شده و ارتباط مستقیم تنکابن با استان قزوین از طریق این محور برقرار شود.
شکوهی همچنین به روند اجرای طرح بزرگراه تنکابن–الموت–قزوین اشاره کرد و افزود: طرح بزرگراه اصلی توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا (ص) در حال اجراست و به دلیل احداث تونلها و پلهای متعدد، از طرحهای بزرگ و زمانبر کشور محسوب میشود. همزمان، مسیر دسترسی محلی نیز توسط اداره کل راهداری و حملونقل جادهای در حال اجراست و هر دوطرح به موازات یکدیگر پیش میروند.
وی ادامه داد: برای اجرای بزرگراه تنکابن–الموت–قزوین، در سفر رئیسجمهور مبلغ یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و همچنین ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل مولدسازی داراییهای دولت پیشبینی شده است. پیگیری خواهیم کرد تا این اعتبار هرچه سریعتر تخصیص یابد و روند اجرای طرح شتاب بیشتری بگیرد.
فرماندار ویژه تنکابن تأکید کرد: تکمیل این محور، شهرستان تنکابن را از بنبست ارتباطی خارج کرده و زمینه اتصال آن به استانهای قزوین، البرز و مسیرهای غرب کشور را فراهم میکند؛ موضوعی که علاوه بر آثار اقتصادی و گردشگری، از منظر پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت راهبردی است.
شکوهی در پایان با قدردانی از حمایتهای استاندار مازندران، سید شمسالدین حسینی و تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط، ابراز امیدواری کرد با تأمین کامل اعتبارات و تداوم عملیات اجرایی، مردم منطقه سههزار در آیندهای نزدیک از مزایا و دستاوردهای این طرح مهم بهرهمند شوند.