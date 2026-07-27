به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، کتاب «تجارب فرماندهان قرارگاه کربلا در جنگ ۴۰ روزه» با هدف ثبت و انتقال دانش ارزشمند فرماندهان، توسط معاونت دانش و پژوهش قرارگاه کربلا تدوین شده است.

در فرآیند تدوین، ضمن انجام مصاحبه‌های تخصصی با فرماندهان و بررسی اسناد موجود، تجارب عملی جمع‌آوری، دسته‌بندی و مستندسازی شده است. محتوای کتاب فراتر از بیان خاطرات، با نگاهی کاربردی برای بهره‌برداری علمی و عملی تنظیم گردیده است.

ساختار کتاب در ۱۳ فصل موضوعی از کلیات و ساختار سازمان تا تاکتیک‌های رزمی، اطلاعات، پدافند غیرعامل و خوداتکایی تدوین شده است. طراحی جلد توسط ابراهیم طاهرهیودی انجام شده است.

این کتاب، برگرفته از تجربه‌های میدانی جنگ چهل‌روزه است که با هدایت قرارگاه منطقه‌ای کربلا از زبان رزمندگان یگان‌های نیروی زمینی سپاه در جنوب کشور گردآوری و تدوین شده است.