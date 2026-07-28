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معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل از اعزام ۲۵ نیروی راهداری در قالب چهار اکیپ به پایانه مرزی مهران برای خدماترسانی و تسهیل بازگشت زائران اربعین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رضا شیرینزاده معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل با اشاره به فعالیت راهداران در پایانه مسافربری برکت در پایانه مرزی مهران افزود: ۲۵ نفر از همکاران اعزامی در این پایانه مستقر میشوند و با ارائه خدمات راهنمایی و پشتیبانی به زائران، نسبت به تأمین و ساماندهی اتوبوسها اقدام میکنند تا زائران در سریعترین زمان به مقصد برسند.
وی گفت: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه سماح حدود ۲۰ هزار نفر از استان اردبیل برای حضور در مراسم اربعین ثبتنام کردهاند که پیشبینی میشود حدود ۵۰ درصد آنها از طریق حملونقل عمومی جابجا شود.
وی اظهار کرد: امسال ۳۵۰ دستگاه اتوبوس از استان اردبیل برای جابجایی زائران اربعین در نظر گرفته شده و تعدادی از این خودروها از طریق شرکتهای حملونقل مسافری در حال ارائه خمت به زائران است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل بیان کرد: در طرح اربعین امسال ۲ هزار و ۲۲۰ راننده حرفهای با ۳۵۰ دستگاه اتوبوس در خدمت زوار امام حسین (ع) و در حال جابجایی زائران اربعین هستند.
شیرین زاده اضافه کرد: مدیران فنی شرکتهای حملونقل مسافری استان در راستای ارائه خدمات بهتر به زائران اربعین حسینی از اتوبوسها بازدید میکنند تا ناوگان با آمادگی و ایمنی کامل در خدمت زائران باشد.
وی ادامه داد: بر نحوه فروش بلیت و رعایت نرخهای مصوب بهصورت مستمر نظارت میشود و زائران میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مشکل در خدمات حملونقل، موضوع را از طریق سامانه ۱۴۱ اطلاع دهند و پیگیری کنند.
وی گفت: با توجه به اینکه در روزهای نزدیک به اربعین اغلب اتوبوسهای ناوگان مسافری استان اقدام به جابجایی زائران از مرزهای عراق میکنند از مردم درخواست میشود در این ایام از سفرهای غیرضروری خودداری و در صورت ضرورت چنان برنامه ریزی کنند که با مشکل مواجه نشوند.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان اردبیل افزود: امسال تمام امکانات و تجهیزات از نیروی انسانی تا ناوگانهای مسافری برای خدمت بهتر به زائران ابا عبدالله الحسین (ع) بکار گرفته شده تا خللی در جابجایی زائران به مبدا و مقصد پیش نیاید.