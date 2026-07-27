به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ سردار جان نثاری معاون هماهنگ کننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور در مراسم معارفه مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان در گرگان گفت : پنج موزه دفاع مقدس در کشور تکمیل شده و در هفته دفاع مقدس امسال به بهره برداری می رسد.

در این مراسم با حکم سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر ،رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور، سرهنگ وحید فخرالدین به عنوان مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان معرفی و از خدمات سرهنگ محمدرضا کاظمی مدیر کل پیشین قدردانی شد.



