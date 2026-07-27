به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، بنیانگذار و تامین کننده منابع مالی موکب انصارالمهدی ایل عرب خمسه فارس گفت: خادمان این موکب برای خدمات رسانی و اسکان به زائران حسینی از پاسارگاد به کربلای معلی اعزام شدند.

زهره خسروی افزود: این موکب مدت ۹ سال است که تاسیس شده است و در کربلا با حضور خادمان ، روزانه به هزار نفر، صبحانه، ناهار و شام پذیرایی می‌کند.

بهادر هوشیار مسئول موکب انصار المهدی در کربلا گفت: بیش از ۴۰ خادم در موکب انصارالمهدی ایل عرب خمسه علاوه بر تدارک غذا و اسکان زائران در زمینه فرهنگی و پزشکی به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

موکب انصارالمهدی ایل عرب خمسه استان فارس در عمود ۱۳۷۱ مسیر نجف به کربلا، جنب حسینیه حضرت‌ام البنین مسقر است و با مشارکت خیران تا روز اربعین پذیرای زائران خواهد بود.