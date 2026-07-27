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بانوی نیکوکار یزدی، همزمان با نخستین سالگرد درگذشت همسر خود، مرحوم سید مهدی بقاییپور، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را در راستای مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد؛ مینا جلالیان، بانوی نیکوکار یزدی، همزمان با نخستین سالگرد درگذشت همسر خود، مرحوم سید مهدی بقاییپور، مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان را در راستای مشارکت در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اهدا کرد و زمینه آزادی ۵ زندانی جرایم غیرعمد را فراهم نمود تا با این اقدام خیر بار دیگر جلوهای از فرهنگ ایثار، نوعدوستی و کرامت را در استان یزد به نمایش بگذارد.
این بانوی نیکوکار یزدی در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت: بر این باورم که بهترین راه برای زنده نگه داشتن یاد عزیزان سفرکرده، گرهگشایی از کار مردم و دستگیری از خانوادههایی است که درگیر مشکلات و تنگناهای زندگی هستند. به همین نیت، تصمیم گرفتم سهمی هرچند کوچک در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد داشته باشم تا چند خانواده بار دیگر طعم آرامش، امید و در کنار هم بودن را تجربه کنند.
گفتنی است مرحوم سید مهدی بقاییپور از چهرههای نامآشنای فرهنگی استان یزد و کشور بود که مدیریت انتشارات یزدان را بر عهده داشت و در کارنامه فرهنگی خود، انتشار آثار نویسندگان و فرهیختگانی همچون استاد غلامحسین یوسفی، دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن و دکتر عبدالحسین جلالیان را به ثبت رسانده است.