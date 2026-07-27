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مدیرعامل هلالاحمر آذربایجانغربی با حضور در قرارگاه امداد و نجات مرزی تمرچین و پایگاههای امدادی اربعین میزان آمادگی تیمها و واحدهای عملیاتی را ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان با حضور در قرارگاه امداد و نجات مرزی تمرچین، از بخشهای مختلف این قرارگاه و روند ارائه خدمات امدادی به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.
محبوبی در این بازدید ضمن دیدار و خداقوت به نجاتگران، امدادگران و نیروهای عملیاتی مستقر در قرارگاه، از تیمهای واکنش سریع، تیم توانا (خواهران)، واحد ارتباطات و سایر تیمهای تخصصی نیز بازدید کرد و با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی آنان، گفت: «خدمت به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) افتخاری بزرگ است و نیروهای هلالاحمر با روحیه ایثار و آمادگی کامل در مسیر خدمترسانی به زائران حضور دارند.»
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی همچنین از موکبهای مستقر در قرارگاه امداد و نجات مرزی تمرچین بازدید کرد و با خداقوت به خادمان و عوامل اجرایی، از تلاشهای آنان در خدمترسانی به زائران تقدیر کرد.
وی در ادامه با حضور در خودروی فرماندهی عملیات هلالاحمر (ICP)، از روند مدیریت عملیات بازدید کرد و از طریق ارتباط زنده با تیمهای عملیاتی اعزامی جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی در کشور عراق، در جریان آخرین وضعیت خدمات امدادی قرار گرفت و از تلاشهای آنان قدردانی و برایشان آرزوی موفقیت کرد.
محبوبی در ادامه با محمد رضایی، رئیس پایانه مرزی تمرچین، دیدار و گفتوگو کرد و ضمن قدردانی از همکاری و تعامل مؤثر مجموعه پایانه مرزی در تسهیل تردد زائران و پشتیبانی از خدماترسانی اربعین، از زحمات وی و همکارانش تقدیر و تشکر کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی همچنین از پایگاههای امداد و نجات موقت تیرپارک و کارخانه قند که بهمنظور پوشش امدادی محورهای مواصلاتی منتهی به مرز تمرچین راهاندازی شدهاند، بازدید کرد.
وی همچنین از آشپزخانه سیار مستقر در شعبه پیرانشهر که وظیفه تهیه و توزیع غذای امدادگران، نجاتگران و نیروهای عملیاتی حاضر در مأموریت اربعین را بر عهده دارد، بازدید و از تلاشهای عوامل این بخش در پشتیبانی و تأمین غذای نیروهای عملیاتی قدردانی کرد.