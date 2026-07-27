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رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار از رسیدن تعداد مجوزهای صادر شده برای فعالیت انواع صندوقهای سرمایهگذاری به ۶۰۶ مجوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای ایرانشاهی اعلام کرد: مجموع ارزش دارایی تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری از مرز ۳۴ میلیون میلیارد ریال (۳،۴۰۰ همت) عبور کرده است.
وی با اشاره به روند طی شده در مسیر توسعه صنعت صندوقهای سرمایهگذاری اعلام کرد: با احتساب مجوزهای جدید صادر شده، تاکنون سازمان بورس و اوراق بهادار ۶۰۶ مجوز برای فعالیت انواع صندوقهای سرمایهگذاری صادر کرده است.
ایرانشاهی توضیح داد: این آمار فقط به مجوزهای صادر شده برای فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری مربوط میشود، در نتیجه بیانگر تعداد مجوزهای صادرشده در طبقات مختلف صندوقهاست؛ بنابراین لزوماً به معنای تعداد صندوقهای سرمایهگذاری مجزا نیست، زیرا ممکن است یک صندوق برای فعالیت در حوزههای مختلف، چند مجوز دریافت کرده باشد.
رییس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس اعلام کرد: مجموع دارایی تحت مدیریت صندوقهای سرمایهگذاری به ۳۴ میلیون میلیارد ریال رسیده که نشاندهنده گسترش نقش صندوقها در تجهیز منابع و مدیریت سرمایهگذاریها در بازار سرمایه است.
آمار مجوزهای صادر شده برای صندوقهای سرمایهگذاری
آمارهای مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس و اوراق بهادار نشان میدهد تعداد مجوزهای فعالیت صادرشده برای صندوقهای سرمایهگذاری در گروههای مختلف به شرح زیر است:
۱- در حوزه صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، ۹۲ مجوز مربوط به صندوقهای قابل معامله (ETF) و ۷۴ مجوز مربوط به صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال است.
۲- در حوزه صندوقهای سهامی، ۱۵۲ مجوز فعالیت برای صندوقهای قابل معامله و ۵۲ مجوز برای صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال صادر شده است.
۳- از میان صندوقهای سهامی قابل معامله، ۹ مجوز مربوط به صندوقهای اهرمی، ۵۹ مجوز مربوط به صندوقهای بخشی و ۸۴ مجوز مربوط به سایر صندوقهای سهامی است.
۴- در حوزه صندوقهای مختلط، ۹ مجوز فعالیت برای صندوقهای قابل معامله و ۱۴ مجوز برای صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال صادر شده است.
۵- در بخش صندوقهای اختصاصی بازارگردانی، ۱۱۸ مجوز فعالیت مبتنی بر صدور و ابطال صادر شده است.
۶- در صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، ۴۷ مجوز مربوط به صندوقهای قابل معامله و ۲ مجوز مربوط به صندوقهای مبتنی بر صدور و ابطال است.
۷- از میان مجوزهای صادر شده در حوزه صندوقهای کالایی قابل معامله، ۲ مجوز مربوط به صندوقهای کشاورزی، ۹ مجوز مربوط به صندوقهای نقره، ۳۵ مجوز مربوط به صندوقهای طلا و یک مجوز مربوط به صندوق انرژی است.
۸- در سایر گروهها نیز ۸ مجوز فعالیت برای صندوقهای املاک و مستغلات، ۴ مجوز برای صندوقهای زمین و ساختمان، ۲ مجوز برای صندوقهای طرح، ۲۰ مجوز برای صندوقهای جسورانه، ۶ مجوز برای صندوقهای خصوصی و ۶ مجوز برای حوزه صندوق در صندوقها صادر شده است.