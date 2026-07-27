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کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: تا صبح فردا (۶ مرداد) ادامه روند افزایش دمای هوا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: براساس الگوی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی و با تقویت ارتفاع جنب حاره تا صبح فردا ادامه روند افزایش دمای هوا را پیش بینی میکنیم.
زارعی افزود: همچنین با تقویت ناپایداریهای جوی و افزایش گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور از عصر امروز (۵ مرداد) تا پایان هفته بر سرعت وزش باد افزوده میشود و وزش باد شدید و گرد و خاک سبب کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
به گفته وی در مرز شرقی احتمال وقوع طوفان گرد و خاک و بروز خسارت هم وجود دارد و هشدار سطح زرد در استان صادر شده و سطح هشدار در مرز شرقی نارنجی است.
زارعی افزود: در این هشدار به اطمینان از استحکام سازههای موقت، تابلوهای تبلیغاتی و بنرها، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز و در صورت قرار گرفتن در فضای باز استفاده از ماسک، پرهیز از سفرهای غیرضرور و پرهیز از طرح تردد و قرار گرفتن در کنار درختان کهنسال و فرسوده توصیه شده است.
در شبانه روز گذشته سربیشه با ۱۴ درجه سلسیوس خنکترین و دهسلم، طبس و بندان با ۴۴ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان بوده است.
نوسانات دما در مرکز استان ۳۷ و ۱۷ درجه سلسیوس ثبت شد.