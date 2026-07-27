مدیرعامل شرکت برق حرارتی گفت: واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کلاس اف دالاهو کرمانشاه به ظرفیت ۲۹۲ مگاوات به زودی وارد مدار تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، عظیم اعتمادی در جریان بازدید مشاور وزیر نیرو از طرح ساخت واحد بخار نیروگاه سیکل‌ترکیبی دالاهو گفت: نیروگاه ۹۱۲ مگاواتی دالاهو دارای دو واحد گازی ۳۱۰ مگاواتی و یک واحد بخار ۲۹۲ مگاواتی است که پیش از این واحد‌های گازی آن به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی با بیان اینکه احداث و بهره‌برداری از بخش بخار این طرح منجر به صرفه‌جویی سالانه حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب/لیتر در مصرف سالانه سوخت نیروگاه می‌شود، ادامه داد: در این طرح با استفاده از بازیافت حرارت خروجی اگزوز واحد‌های گازی و هدایت آن به بویلر بازیافت حرارت جهت تولید بخار با فشار و دمای بالا و نهایتا هدایت بخار به عنوان سیال محرک به داخل توربین بخار، شاهد تولید برق در سیکل بخار نیروگاه بدون هرگونه مصرف سوخت اضافه خواهیم بود.

اعتمادی تاکید کرد: این امر علاوه بر افزایش راندمان نیروگاه و مزایای اقتصادی، باعث افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه و صرفه‌جویی قابل توجه سالانه ۵۰۰ میلیون مترمکعب در مصرف سوخت به ازای برق تولیدی سالانه در بخش بخار، مزایای زیست‌محیطی ناشی از کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی و گاز‌های گلخانه‌ای، صیانت از منابع انرژی و سوخت کشور و نهایتا مانع هدر رفت ثروت ملی می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه بخش بخار سیکل‌ترکیبی در این طرح با حجم سرمایه‌گذاری ۲۴۰ میلیون یورو در حال ساخت است، بیان کرد: افزایش ظرفیت و رشد تولید انرژی و افزایش پایداری شبکه برق غرب کشور، پاسخگویی به رشد و نیاز مصرف برق در منطقه، ارتقای راندمان و صرفه‌جویی سوخت از جمله اهداف راه‌اندازی این واحد بخار است.

وی راندمان این نیروگاه را ۵۸.۵ درصد برشمرد و افزود: در مدت زمان ساخت این واحد بخار بیش از یک‌هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.

نیروگاه سیکل‌ترکیبی دالاهو با سرمایه‌گذاری شرکت فراب در کیلومتر ۶۰ جاده کرمانشاه به اسلام‌آباد در حال احداث است.