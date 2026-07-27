حج و زیارت گیلان گفت: زائران رمزینه پاسخ سریع (کیوآرکد) شناسایی خود را روی وسایل شخصی نصب کنند تا درصورت گم شدن وسایل، امکان شناسایی و ارسال آن فراهم باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ حج و زیارت گیلان اعلام کرد: سال گذشته برای نخستین‌بار، وسایل گمشده زائران در عراق که دارای کد شناسایی سماح بودند، در صورت پیدا نشدن صاحب‌شان در مسیر، به نشانی ثبت‌شده در سامانه ارسال شد.

این اداره کل اعلام کرد: امسال هم این طرح ادامه دارد و زائران باید پس از نام نویسی در سامانه سماح، رمزینه پاسخ سریع یا کیوآرکد شناسایی خود را روی وسایل شخصی و حتی تلفن‌همراه خود نصب کنند تا اگر وسیله‌ای در عراق گم شد، با یک اسکن ساده بتوان آن وسیله را به صاحبش رساند.