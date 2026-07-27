کیفیت خودرو؛ مسئلهای فراتر از محصول/ چرا باید از «مدیریت کیفیت» سخن بگوییم؟
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران معتقد است کیفیت خودرو در خط مونتاژ آغاز نمیشود و به کارخانه خودروسازی نیز محدود نیست، بلکه حاصل عملکرد یک زنجیره گسترده شامل طراحی، مهندسی، تأمین مواد اولیه، قطعهسازی، مدیریت فرآیندها، نظامهای ارزیابی، استانداردها و فرهنگ سازمانی است.
آقای امیر حیدری، در گفتوگو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
، گفت: هرگونه ضعف در هر یک از مراحل طراحی، مهندسی، تأمین مواد اولیه، قطعهسازی، مدیریت فرآیندها، نظامهای ارزیابی، استانداردها و فرهنگ سازمانی، در نهایت بر کیفیت محصول نهایی و میزان رضایت مشتریان اثرگذار خواهد بود.
وی یکی از خطاهای رایج در تحلیل صنعت خودرو را نگاه محصولمحور به مقوله کیفیت دانست و تأکید کرد: تجربه کشورهای موفق نشان میدهد کیفیت پایدار زمانی محقق میشود که مدیریت کیفیت در سراسر زنجیره تأمین نهادینه شود و خودروساز و قطعهساز بهعنوان دو شریک راهبردی، نه صرفاً خریدار و فروشنده، در کنار یکدیگر برای بهبود مستمر همکاری کنند.
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در صنعت خودرو کشور گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری، صنعت خودرو ایران به نگاهی سیستمی نیاز دارد؛ نگاهی که کیفیت را صرفاً به رفع نقصهای فنی محدود نکند، بلکه آن را بهعنوان یک راهبرد مدیریتی برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینهها، ارتقای رقابتپذیری و جلب اعتماد مشتریان مورد توجه قرار دهد.
حیدری تحقق این هدف را مستلزم توسعه نظامهای مدیریت کیفیت، توانمندسازی صنایع قطعهسازی، استقرار استانداردهای روزآمد، سرمایهگذاری در آموزش و مهارت و تقویت همکاری میان بازیگران زنجیره ارزش دانست و افزود: چنین رویکردی، برای ارتقای پایدار کیفیت خودرو ضروری است.
وی همچنین با اشاره به انتشار مجموعه «کیفیت؛ نگاهی فراتر از محصول» از سوی انجمن مدیریت کیفیت ایران گفت: این مجموعه با هدف فراهم کردن زمینه گفتوگویی تخصصی درباره ریشههای مسائل کیفیت در صنایع کشور منتشر شده و تلاش دارد با بهرهگیری از دیدگاههای علمی و تجربیات متخصصان، راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه کند.
دبیر انجمن مدیریت کیفیت ایران در پایان تأکید کرد: اکنون زمان آن رسیده است که به جای طرح این پرسش که «چرا کیفیت خودرو پایین است؟»، این پرسش مطرح شود که چگونه میتوان مدیریت کیفیت را در سراسر زنجیره ارزش صنعت خودرو نهادینه کرد؛ چرا که پاسخ به این پرسش میتواند آغازگر مسیری برای ارتقای کیفیت خودرو، افزایش اعتماد عمومی، توسعه صنعتی و تقویت رقابتپذیری اقتصاد کشور باشد.