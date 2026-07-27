\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0631\u062f\u0648\u06cc \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u06a9\u0627\u0631\u0627\u062a\u0647 \u0627\u0645\u06cc\u062f \u067e\u0633\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647\u200c\u0634\u0646\u0628\u0647 \u06f6 \u0645\u0631\u062f\u0627\u062f\u0645\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0628\u0631\u06cc\u0632\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0630\u0631\u0628\u0627\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0634\u0631\u0642\u06cc \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0645\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0648\u060c \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f9 \u0635\u0628\u062d \u062f\u0631 \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u06cc\u06a9\u062f\u06cc\u06af\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0631\u0641\u062a \u062a\u0627 \u0646\u0641\u0631\u0627\u062a \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0627 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0634\u0648\u0646\u062f.