به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اداره کل راهد اری و حمل و نقل جاده ای استان در اطلاعیه ترافیکی شماره ۱۸ اعلام کرد: به اطلاع کاربران جاده ای محور بند_راژان کیلومتر ۱۹ به سمت راژان

می‌رساند عملیات روکش آسفالت در این محور به طول ۵ کیلومتر در حال اجرا است.

از تمامی رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود ضمن رعایت جانب احتیاط، کاهش سرعت و توجه به تابلوهای هشداردهنده، با عوامل اجرایی راهداری همکاری لازم را داشته باشند.

ممکن است عملیات راهسازی موجب ترافیک نیمه‌سنگین و توقف‌های کوتاه‌مدت شود.

از صبوری و بردباری شما کاربران عزیز سپاسگزاریم. ایمنی مسافران و کارگران، اولویت ماست.