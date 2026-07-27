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مدیر حج و زیارت خوزستان از نام نویسی بیش از ۱۸۶ هزار زائر خوزستانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، محمد امین یاقوت مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: از آغاز ثبت نام زائران در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح در کل کشور ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار زائر نام نویسی کردهاند که این میزان در استان خوزستان بیش از ۱۸۶ هزار زائر بوده است.
او با اشاره به اینکه از نظر ثبت نام زائر در سامانه سماح استان جز سه استان برتر کشور است افزود: ۳۰ درصد ثبت نام شدگان در سامانه سماح مرزهای شلمچه و چذابه در استان را برای تردد انتخاب کردهاند
یاقوت ادامه داد: زائران اربعین حسینی برای دریافت هر گونه خدمات ارزی و بیمهای باید ثبت نام خود را در سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir تکمیل و به روزهای آخر موکول نکنند.
مدیر حج و زیارت خوزستان گفت: با توجه به گرمای شدید توصیه میشود مادران باردار و افرادی که دارای بیماریهای زمینهای، قلبی و عروقی هستند سفر زیارتی خود به کربلا، نجف و عتبات مقدسه را به فصلهای دیگر موکول کنند.