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مجموع تامین مالی صورت گرفته از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک مرکزی در چهار ماهه ابتدایی امسال در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته تقریبا ۱۴ برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آمارها حاکی از آن است که از فروردین تا تیرماه سال ۱۴۰۵ عملکرد صدور اوراق گام و برات الکترونیکی به ترتیب معادل ۳۲.۸ و ۷۴.۶ هزار میلیارد تومان بوده است.
در شرایطی که اقتصاد کشور با معضلات و مشکلات بسیاری همچون تورم بالا و رکود در فعالیتهای تولیدی روبهرو است، ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام میتوانند بدون دمیدن در آتش تورم به کمک رشد و رونق اقتصادی بیایند.
روند آمار تجمعی انتشار اوراق گام که از سال ۱۳۹۹ در دسترس قرار گرفته حاکی از هرچه بیشتر فراگیر شدن این ابزار نوین تامین مالی در زنجیره تولید است.