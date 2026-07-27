رئیس هیئت کشتی کیش از اعزام نونهالان کشتی گیر به مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرود رجب‌پور ، گفت: مسابقات در رده سنی نونهالان و نوجوانان با بیش از ۴۵ کشتی‌گیر برگزار شد.

او افزود: کشتی‌گیران رده سنی نونهالان در وزن‌های ۳۲ تا ۱۰۰ کیلوگرم با یکدیگر رقابت کردند.

رئیس هیئت کشتی کیش، خاطرنشان کرد: نونهالان کشتی گیر یک ماه در اردوی آماده سازی قهرمانی کشور قرار می‌گیرند.

رجب پور افزود: بیست و ششم مرداد نونهالان کشتی گیر به مسابقات کشوری اعزام می شوند.

مسابقات کشتی کیش بر اساس آخرین قوانین و مقررات فدراسیون کشتی برگزار شد.