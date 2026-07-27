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مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان شرقی از ثبت بیش از پنج هزار مصدوم و ۲۲۶ جان باخته در حوادث رانندگی استان در سه ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مهرداد ستاره اظهار کرد: در بهار امسال متاسفانه ۲۲۶ نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۱۷۷ نفر مرد و ۴۹ نفر زن بودهاند.
وی افزود: مقایسه این آمار با مدت مشابه سال قبل که تعداد جانباختگان ۲۱۱ نفر بود، نشاندهنده افزایش هفت درصدی تلفات جادهای در استان است. همچنین بررسی تفکیکی جنسیتی حاکی از رشد هفت درصدی قربانیان مرد و ۹ درصدی قربانیان زن در این سوانح است.
مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجانشرقی، با ابراز نگرانی از افزایش تعداد مجروحان حوادث جاده ای استان افزود: در سهماهه اول امسال پنج هزار و ۱۹۰ مصدوم حوادث رانندگی (شامل سه هزار و ۷۸۸ مرد و یک هزار و ۴۰۲ زن) به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردهاند. این رقم در مقایسه با ۴ هزار و ۷۳۰ مصدومِ بهار سال گذشته، رشد ۱۰ درصدی را نشان میدهد.
مهرداد ستاره با اشاره به آمار اختصاصی خردادماه نیز گفت: فقط در ماه خرداد ۹۳ نفر در تصادفات جان باختهاند که نسبت به خرداد سال گذشته هفت درصد افزایش داشته است. با این حال، آمار مصدومان این ماه با ثبت رقم ۲ هزار و ۳۰ نفر، جهش نگرانکننده ۲۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.