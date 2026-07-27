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عملکرد کمیسیون علمی و آموزشی دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران با لطف و عنایت خداوند متعال، پس از ماهها تلاش مستمر، همفکری، پژوهش، مطالبهگری و همکاری اعضای کمیسیون، تدوین و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مجموعهای از مهمترین اقدامات و فعالیتهای کمیسیون علمی و آموزشی، از جمله طرحهای پژوهشی، نشستهای تخصصی، پیگیری مطالبات دانشآموزان، برنامههای ملی و استانی و همچنین بخشی از دستاوردهای حاصل از فعالیت اعضا، بهصورت مستند و منظم ارائه شده است.
این گزارش با هدف ثبت بخشی از فعالیتهای انجامشده در دوره دوازدهم مجلس دانشآموزی و نیز انتقال تجربه به نمایندگان دورههای آینده تهیه شده و میتواند برای علاقهمندان به حوزه مشارکت دانشآموزی، منبعی ارزشمند و مؤثر در مسیر ارتقای نظام تعلیم و تربیت کشور باشد.
در انتهای این گزارش، از همراهی و حمایت صمیمانه دبیرخانه مجلس دانشآموزی، سازمان دانشآموزی جمهوری اسلامی ایران، استادان و راهنمایان ارجمند، تمامی نمایندگان پرتلاش کمیسیون علمی و آموزشی و نیز همه نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس دانشآموزی که با روحیه مسئولیتپذیری، همدلی و همکاری در پیشبرد این مسیر نقشآفرینی کردند، قدردانی شده است.