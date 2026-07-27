به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان در نشست تخصصی میراث فرهنگی و استاندار با تأکید بر اینکه حفاظت از موقوفات تاریخی صیانت از هویت مذهبی و فرهنگی اصفهان است، گفت: ایجاد یک همکاری میان‌دستگاهی نظام‌مند میان اوقاف، میراث فرهنگی و انجمن‌های تخصصی برای حفظ سرمایه‌های تاریخی استان ضروری است.

محمدرضا ترحمی افزود: میان میراث تاریخی، هویت مذهبی و فرهنگ وقف در استان اصفهان پیوندی عمیق و دیرینه ایست که حفاظت از این گنجینه ارزشمند، نیازمند مدیریت هوشمندانه و مشارکت همه نهاد‌های مسئول است.

وی ادامه داد:استان اصفهان بابیش از ۲۵ هزار موقوفه وحدود ۶۷ هزار رقبه، با تعداد زیادی از املاک و بنا‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و معماری روبروست که مدیریت، حفاظت و نگهداری از آنها مسئولیتی سنگین است.

ترحمی با اشاره به ضرورت ارتقای سطح شفافیت در حوزه وقف، گفت: بخشی از انتقاد‌های مردمی ناشی از اطلاع‌رسانی ناکافی درباره نحوه اداره موقوفات است و با تکمیل بانک جامع اطلاعاتی اماکن وقفی استان و شناسایی دقیق بنا‌های دارای ارزش تاریخی، گام مهمی در جهت شفاف‌سازی برداشته‌ایم تا بر اساس اولویت‌ها، برنامه‌های مرمت، بازسازی و حفاظت اضطراری و اساسی برای آنها اجرایی شود.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان با پیشنهاد استفاده از فناوری‌های روز و مصالح نوین در کنار حفظ اصالت، بر لزوم تغییر رویکرد از نگهداری صرف به بهره‌برداری اصولی تأکید کردو افزود: بسیاری از موقوفات تاریخی بدون منابع درآمدی پایدار هستند و اگر بتوان با رعایت ضوابط، ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی و مذهبی را در این اماکن، به‌ویژه بقاع متبرکه و امامزاده‌ها، فعال کرد، بخشی از هزینه‌های حفاظت و نگهداری از محل درآمد‌های حاصل از گردشگری تأمین خواهد شد.

ترحمی با اشاره به چالش‌هایی از جمله محدودیت اعتبارات دولتی، تغییر کاربری‌های نامناسب و عوامل محیطی گفت: فعال‌سازی شورای راهبردی حفاظت از موقوفات تاریخی با مشارکت متخصصان و انجمن‌های مردمی و ایجاد صندوق احیای موقوفات با مشارکت خیران، سرمایه‌گذاران، متولیان و دستگاه‌های اجرایی برای تأمین منابع مالی پایدار به منظور مرمت و احیا از راهکار‌های عملیاتی شمرده می‌شود.