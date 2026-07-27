پخش زنده
امروز: -
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری آیین پایانی هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید کشور در مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین پایانی هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید کشور در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
محمدهادی عسکری گفت: این دوره از مسابقات با رویکرد توسعه فرهنگ قرآنی در میان کارگران و خانوادههایشان، از پنجم تا هشتم مرداد ماه در استان خراسان رضوی برگزار می شود.
وی با اشاره به استقبال گسترده جامعه کار و تولید گفت: در این دوره از مسابقات شاهد افزایش تعداد شرکتکنندگان نسبت به دوره شانزدهم هستیم. یکی از ویژگیهای این دوره، تفکیک بخش مسابقات کارگران و خانواده کارگران است که با هدف توجه تخصصیتر به ظرفیتهای قرآنی هر گروه و فراهمسازی زمینه رقابت عادلانهتر انجام شده است.
معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حدود ۵۰ درصد از شرکت کنندگان این دوره از مسابقه را افراد جدید تشکیل میدهند که نشاندهنده گسترش فعالیتهای قرآنی و افزایش علاقهمندی جامعه کار و تولید به حضور در برنامههای فرهنگی و معنوی است.
وی افزود: هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید کشور در پنج رشته برگزار میشود و شرکتکنندگان در رشتههای حفظ کل قرآن کریم، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء، قرائت تحقیق و مفاهیم قرآن کریم با یکدیگر به رقابت میپردازند. برگزاری این رویداد قرآنی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) فرصتی ارزشمند برای تقویت انس با قرآن کریم، ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه کار و تولید و ایجاد فضای معنوی میان کارگران و خانوادههای آنان است