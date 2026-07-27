محمود نعمتی، ملی‌پوش ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی کاراته کشورمان در رقابت‌های وزن آزاد بین‌المللی روسیه به مدال نقره دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات وزن آزاد این رقابت‌ها امروز برگزار شد و محمود نعمتی به عنوان تنها نماینده ایران در این وزن پس از کسب چهار پیروزی متوالی راهی دیدار نهایی شد.

نعمتی در دیدار فینال برابر حریف خود شکست خورد و در پایان با کسب مدال نقره، عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های بین المللی روسیه را از آن خود کرد.

روز گذشته هم مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و علی اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم مدال طلا کسب کرده بودند.