کسب نشان نقره نعمتی در مسابقات کاراته بین المللی روسیه
محمود نعمتی، ملیپوش ۸۴+ کیلوگرم تیم ملی کاراته کشورمان در رقابتهای وزن آزاد بینالمللی روسیه به مدال نقره دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات وزن آزاد این رقابتها امروز برگزار شد و محمود نعمتی به عنوان تنها نماینده ایران در این وزن پس از کسب چهار پیروزی متوالی راهی دیدار نهایی شد.
نعمتی در دیدار فینال برابر حریف خود شکست خورد و در پایان با کسب مدال نقره، عنوان نایب قهرمانی رقابتهای بین المللی روسیه را از آن خود کرد.
روز گذشته هم مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و علی اصغر آسیابری در وزن ۸۴- کیلوگرم مدال طلا کسب کرده بودند.