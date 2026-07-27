به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی قشم گفت: ماموران دریابانی با افزایش کنترل نوار ساحلی، هوشیاری و اشراف اطلاعاتی موفق شدند این خط لوله را که از زیر ماسه‌های ساحل تا اعماق دریا امتداد یافته بود، کشف کنند.

سرهنگ فیروز طولابی افزود: مقابله با قاچاق سوخت علاوه بر صیانت از منابع ملی، نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی و حفظ ثبات منطقه دارد و در این مسیر مرزبانان با همه توان در انجام مأموریت‌های محوله حضور دارند.

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