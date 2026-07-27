پخش زنده
امروز: -
مرزبانان پایگاه دریابانی قشم یک خط لوله دو کیلومتری انتقال سوخت قاچاق را در سواحل جزیره قشم شناسایی و منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده پایگاه دریابانی قشم گفت: ماموران دریابانی با افزایش کنترل نوار ساحلی، هوشیاری و اشراف اطلاعاتی موفق شدند این خط لوله را که از زیر ماسههای ساحل تا اعماق دریا امتداد یافته بود، کشف کنند.
سرهنگ فیروز طولابی افزود: مقابله با قاچاق سوخت علاوه بر صیانت از منابع ملی، نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی و حفظ ثبات منطقه دارد و در این مسیر مرزبانان با همه توان در انجام مأموریتهای محوله حضور دارند.
بیشتربخوانید: هاشمی نخلی ابراهیمی: پیگیر حل مشکل سوختگیری در هرمزگان هستیم