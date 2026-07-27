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زندانی محکوم مالی در فریدن با بدهی ۸۰۰ میلیون تومانی، پس از گذشت شاکی از بند رهایی یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام اداره کل زندانهای استان اصفهان درراستای سیاستهای حمایتی قوه قضاییه و با هدف کاهش جمعیت کیفری زندانها، با برگزاری جلسههای متعدد، شرایط آزادی یک زندانی محکوم مالی با محکومیت ۸۰۰ میلیون تومانی، با رضایت شاکی پرونده فراهم شد.
رئیس زندان فریدن گفت: فرهنگ صلح و سازش و گذشت، علاوه بر بازگرداندن افراد به کانون خانواده، نقش مؤثری در تحکیم بنیانهای اجتماعی و کاهش آسیبهای ناشی از حبس دارد.
وی افزود: این مجموعه با بهرهگیری از ظرفیت خیران، شورای حل اختلاف و تعامل با شاکیان، تلاش میکند شرایط آزادی زندانیان دارای شرایط، بهویژه محکومان مالی را فراهم کرده و آنان را به آغوش خانواده بازگرداند.