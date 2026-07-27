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یگان حفاظت محیطزیست خراسان جنوبی موفق به ردیابی و احراز هویت متخلفانی شد که در ساعات پایانی شب در شهرستان درمیان اقدام به شکار غیرمجاز خرگوش با استفاده از نورافکن کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست یگان حفاظت محیطزیست استان، گفت: در پی دریافت گزارشهای هوشمندانه و مستندات تصویری از سوی همیاران افتخاری محیطزیست، عملیات بررسی و ردیابی متخلفان در مناطق شهرستان درمیان آغاز شد.
روانان افزود: بر اساس شواهد بهدستآمده، برخی از ساکنان یکی از روستاهای شهرستان درمیان، با استفاده از موتورسیکلت و نورافکن (چراغقوه)، اقدام به شکار غیرمجاز ۱۲ سر خرگوش وحشی در تاریکی شب کرده بودند که با تکیه بر دقت همیاران افتخاری محیط زیست و مستندات ارسالی، هویت این افراد بهسرعت شناسایی و پرونده آنها تنظیم شد.
وی با تأکید بر سیاست برخورد بدون استثناء با متخلفان، گفت: این اقدام غیرقانونی، توازن اکوسیستم منطقه را هدف قرار داده است؛ لذا پرونده این افراد متخلف برای رسیدگی قضایی و صدور حکم نهایی، به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
سرپرست یگان حفاظت محیطزیست خراسان جنوبی افزود: علاوه بر مجازاتهای قانونی، مطالبه ضرر و زیان وارده به محیطزیست نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت تا از تکرار چنین اقدامات مخربی جلوگیری شود.