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قائممقام دبیرکل اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی از تعیین شهریه دانشگاههای غیردولتی برای سال تحصیلی جدید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ غلامرضا بلالی گفت: پیشنهاد اتحادیه برای افزایش شهریه بر مبنای میانگین نرخ رسمی تورم و افزایش حقوق و دستمزد، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است.
وی افزود: بسیاری از مؤسسهها به علت شرایط اقتصادی خانوادهها تلاش میکنند حداقل افزایش ممکن را اعمال کنند، اما برخی دانشگاهها نیز ممکن است برای تأمین هزینههای جاری ناچار به اعمال افزایش بیشتری در این بازه باشند.
قائممقام دبیرکل اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی درباره مقایسه شهریهها با سال گذشته گفت: نرخ رشد شهریه در مقایسه سال تحصیلی گذشته حدود ۸ درصد بوده و این در حالی است که هزینههای دانشگاهها افزایش قابل توجهی داشته است.