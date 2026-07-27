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نفرات برتر تیم کاراته نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ معرفی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی انتخابی تیم کاراته نوجوانان پسران برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا اردن با حضور مسئولان فدراسیون در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و نفرات برتر راهی مرحله بعدی اردوی تیم ملی شدند.
ورزشکاران برتر این انتخابی به این شرح هستند:
وزن ۵۲-: محمد حسن سمیعی از مرکزی و محمد ماهان قاسمیان (یک انتخابی درون اردویی در این وزن و در روز شنبه برگزار خواهد شد تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا مشخص شود)
وزن ۵۷-: محمد طاها غضنفرزاده از استان قزوین
وزن ۶۳-: ابوالفضل عرب یعقوبی از استان سیستان و بلوچستان
وزن ۷۰-: حمیدرضا رضایتی از استان فارس
وزن ۷۰+: امیرعلی محمدی از استان تهران