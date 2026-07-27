

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله نهایی انتخابی تیم کاراته نوجوانان پسران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا اردن با حضور مسئولان فدراسیون در سالن شهید کبگانیان تهران برگزار شد و نفرات برتر راهی مرحله بعدی اردوی تیم ملی شدند.

ورزشکاران برتر این انتخابی به این شرح هستند:

وزن ۵۲-: محمد حسن سمیعی از مرکزی و محمد ماهان قاسمیان (یک انتخابی درون اردویی در این وزن و در روز شنبه برگزار خواهد شد تا تکلیف نفرات اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا مشخص شود)

وزن ۵۷-: محمد طا‌ها غضنفرزاده از استان قزوین

وزن ۶۳-: ابوالفضل عرب یعقوبی از استان سیستان و بلوچستان

وزن ۷۰-: حمیدرضا رضایتی از استان فارس

وزن ۷۰+: امیرعلی محمدی از استان تهران