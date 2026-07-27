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۵۰۰ سال پیش، استعمارگران پرتغالی پل لاتیدان را در مسیر ارتباطی فارس به هرمزگان هدف قرار دادند و ۲۵ تیر امسال دشمن آمریکایی به پل کهورستان در همان منطقه حمله کرد؛ دشمنان ایران در این حملات، ناکام ماندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در حالی که دشمن آمریکایی با هدف قرار دادن پل ارتباطی در مسیر لارستان به بندرعباس (بخش کهورستان) قصد قطع شریان حیاتی بین استانهای فارس و هرمزگان را داشت ، این توطئه به همت نیروهای جهادی و ساخت مسیر جایگزین در کمتر از ۲۴ ساعت، با شکست روبهرو شد.
دشمن آمریکایی در جنایتی آشکار، ۲۵ تیر امسال به دو پل کهورستان در جاده بندرعباس به لارستان حمله کرد، بخشی از این پلها را تخریب و هفت نفر را به شهادت رساند.
این اقدام خصمانه که توسط ایادی استکبار جهانی صورت گرفت، بار دیگر یادآور راهبردهای ناکام تاریخی در برابر ملت ایران است.
نگاهی به تاریخِ منطقه، پیوند عمیق میان امنیت زیرساختها و ایستادگی ملی را آشکار میسازد.
۵۰۰ سال پیش، استعمارگران پرتغالی که در پی نفوذ به مرکز ایران از مسیر لارستان بودند، با سدِ محکمِ مدافعان ایرانی در حوالی «پل لاتیدان» – طولانیترین پل تاریخی ایران – مواجه شدند.
در آن دوران، پرتغالیها برای جلوگیری از رسیدن نیروهای پشتیبان از فارس و مرکز کشور به هرمز، پل بزرگ لاتیدان با ۲۳۳ دهانه و طولی بیش از یک کیلومتر را بمبگذاری کردند.
در آن نبرد، هزار تن از دلاورمردان لارستان به شهادت رسیدند تا از ورود متجاوزان جلوگیری کنند؛ جانفشانیهایی که در نهایت به آزادسازی هرمز توسط «امامقلیخان» و پایان اشغال ۱۱۷ ساله استعمارگران انجامید.
امروز، تاریخ به شکلی دیگر تکرار شده است. دشمنی که قدمت تمدنیاش در مقایسه با میراث تاریخی ایران ناچیز است، با ناتوانی در مواجهه مستقیم با نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی، به سیاستِ «انهدام زیرساختها» روی آورد؛ اما همانگونه که گذشتگان اجازه ندادند یک وجب از خاک میهن به دست بیگانه بیفتد، ملت ایران نیز ثابت کرده است که با روحیه جهادی، در کمتر از یک شبانهروز، ویرانیها را به فرصتی برای اثبات اقتدار و خودباوری بدل میکند.