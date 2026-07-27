اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۵، نسبت به خیزش و انتقال گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و دید افقی در برخی ساعات تا روز پنجشنبه هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بر اساس بررسی‌های اداره کل هواشناسی استان مرکزی، از امروز تا پایان هفته با توجه به شرقی بودن جریانات سطحی و وزش باد در مناطق بیابانی کویر مرکزی کشور و بخش‌هایی از استان، شرایط برای خیزش و انتقال گردوخاک به استان فراهم است.

همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد، به‌ویژه نواحی حاشیه تالاب میقان، پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا و دید افقی شود.

بر همین اساس، هشدار سطح زرد شماره ۲۵ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا و دید افقی تا روز پنجشنبه معتبر است.

آسمان استان مرکزی تا پایان هفته در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر، وزش باد گاهی با غبارآلود شدن هوا همراه خواهد بود.

از نظر دمایی نیز از فردا، سه‌شنبه، با شمالی شدن جریانات و افزایش فشار سطحی، دمای هوا در استان مرکزی به‌طور محسوسی کاهش می‌یابد و هوا خنک‌تر خواهد شد