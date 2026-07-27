عشق و ارادت به زائران اباعبدالله الحسین (ع)؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان گفت:حدود ۶۴ کیلومترمربع از نظافت شهر کربلا بر عهده ستاد اربعین شهرداری اصفهان است که برای اجرای این خدمت با مدیریت کلان شهرداری اصفهان، از ظرفیت شهرستان‌های استان نیز استفاده می‌شود.

مهدی بقایی با اشاره به اینکه از سال گذشته پویش نذر حسین (ع) برگزار شده است، افزود: امسال ۶۰۰ نفر برای خدمت رسانی در اربعین حسینی با ستاد اربعین شهرداری اصفهان همکاری می‌کنند و در دو سال اخیربه‌صورت منظم هر دو هفته یک بار جلسات ستاد اربعین برگزار می‌شود.

وی با اشاره به فرایند امضای تفاهم‌نامه خواهر خواندگی دو شهر اصفهان و کربلا گفت:

با هماهنگی‌های لازم در سال جاری قرار است این تفاهم‌نامه در سفر اربعین و یا پس از آن در اصفهان امضا شود.