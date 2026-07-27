یک مترجم و پژوهشگر گفت: ایران اسلامی به عنوان «پرچمدار مقاومت» در برابر نظام سلطه همواره الهام بخش نویسندگان و شاعران جهان بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، دکتر محسن راهجردی مترجم و پژوهشگر در نشست دفاع مقدس سوم در شعر جهان که در سالن صفارزاده حوزه هنری تهران حوزه هنری برگزار شد. به بحث و بررسی اشعار شعرای جهان درباره دفاع مقدس سوم پرداخت.

وی افزود: ایران اسلامی به عنوان پرچمدار مقاومت در برابر نظام سلطه همواره الهامبخش نویسندگان و شاعران جهان بوده است.

راهجردی با اشاره به برخی از اشعار شعرای جهان به ویژه اشعار شاعران آمریکای لاتین درباره دفاع مقدس سوم تاکید کرد: شاعران در شعرهایشان با اشاره به الهامبخش بودن پایداری و پایمردی ایران و ایرانیان بر مقاومت در برابر نظام سلطه برای جهانیان تاکید داشتند و آینده روشنی را برای ملت های مقام همچون ایران نوید دادند.

شاعران ونزوئلایی نیز در اشعار خود اعلام کردند ارزش زیادی برای ایستادگی و مقاومت مردم ایران و رهبر شهید انقلاب در مقابل استکبار جهانی آمریکا و رژیم صهیونیستی قائل هستند و تاکید داشتند این ایستادگی به دمیدن امید به روح و جان جهانیان برای آینده ای بهتر کمک می کند. محسن راهجردی تاکید کرد هیچ مبارزه ای بدون ادبیات راه به جایی نمی برد و شعر زبان گویای مقاومت است.