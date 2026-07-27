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سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: هیچگونه ممنوعیت قانونی یا محدودیت فنی برای کشت دوم برنج وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اسدالله تیموری در بابل با اشاره به سیاستهای حمایتی این سازمان از کشاورزان، در خصوص وضعیت کشت دوم برنج در استان گفت: هیچگونه ممنوعیت قانونی یا محدودیت فنی برای کشت دوم برنج وجود ندارد و کشاورزان میتوانند با رعایت اصول فنی و مدیریت مصرف منابع آبی، نسبت به کشت مجدد در اراضی اقدام کنند.
او با تأکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی همواره حامی افزایش بهره وری است، افزود: توصیه میشود کشاورزان با بهره گیری از ارقام پرمحصول و زودرس و همچنین مدیریت دقیق آبیاری، ضریب بهره وری اراضی را افزایش دهند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران همچنین در خصوص لایروبی و برداشت خاک از آببندانها گفت: با هدف تقویت ذخایر آبی و بهبود وضعیت تأمین آب کشاورزی، هیچ محدودیتی برای برداشت خاک و لایروبی آببندانها وجود ندارد.
تیموری به ایجاد مشوقهای توسعه روستایی از طریق این طرح اشاره کرد و افزود: به منظور مشارکت جوامع محلی در توسعه زیرساختها، مقرر شده است ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش خاک استحصالی از آببندانها، برای اجرای طرحهای عمرانی و آبادانی همان روستا هزینه شود
وی افزود: این رویکرد نه تنها به افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب برای سالهای آینده کمک میکند، بلکه منبع درآمد پایداری برای توسعه روستاهای استان ایجاد خواهد کرد.