با هدف بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های علمی و زیرساختی کشور در حوزه مغز و اعصاب کودکان، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان «قطب علمی مغز و اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی»، «سازمان بیمه سلامت ایران» و «ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری» به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم با حضور پورعباس، دبیر ستاد علوم شناختی معاونت علمی ریاست جمهوری، محمدمهدی ناصحی، رئیس قطب علمی مغز و اعصاب کودکان و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت برگزار شد تا گامی بلند در جهت یکپارچه‌سازی فعالیت‌های تحقیقاتی و درمانی در سطح ملی برداشته شود.

تغییر رویکرد از «تمرکزگرایی» به «شبکه‌سازی ملی»

پورعباس در حاشیه این نشست با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه این قطب در تراز ملی و فراملی، اظهار داشت: «یکی از چالش‌های اصلی، پرتی منابع بود؛ چرا که تلاش برای فراهم کردن تمامی امکانات در یک مرکز واحد، منطقی و بهینه نیست. راهبرد جدید ما بر پایه استفاده از بستر‌های موجود در مراکز مختلف کشور از طریق انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه استوار شده است.»

وی افزود: «قطب علمی مغز و اعصاب کودکان برای تحقق جایگاه واقعی خود، به دنبال ایجاد شبکه‌ای از امکانات پراکنده در سراسر کشور است تا ضمن بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های بالینی، مراکز همکار نیز بتوانند از زیرساخت‌های تخصصی این قطب بهره‌مند شوند.»

هم‌افزایی دستگاه‌ها برای ارتقای سلامت کودکان

طبق اعلام مسئولان، پیش از این جلسات و مکاتبات متعددی با نهاد‌های کلیدی از جمله، «ستاد علوم شناختی» و «وزارت بهداشت» صورت گرفته است تا بستر این همکاری‌های کلان فراهم شود.

این تفاهم‌نامه سه‌جانبه که به عنوان نخستین گام عملیاتی در این مسیر محسوب می‌شود، نویدبخش تسهیل مسیر پژوهش‌های شناختی و دسترسی گسترده‌تر به خدمات تخصصی در حوزه مغز و اعصاب کودکان با پشتوانه حمایت‌های بیمه‌ای و ظرفیت‌های علمی-فناوری است.



