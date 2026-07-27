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فرماندار شهرستان کلات، از بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای فرهنگی، هنری و گردشگری میان شهرستان کلات و کشور مکزیک در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ابوالفتح لشگری افزود: در دیدار با «پسندیده» سفیر جمهوری اسلامی ایران در مکزیک که در سفر غیررسمی به این شهرستان انجام شد، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی، گردشگری و هنری کلات و راهکارهای توسعه تعاملات با کشور مکزیک بررسی شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان در حوزه گردشگری، صنایعدستی و میراث فرهنگی گفت: در این دیدار، پیشنهاد خواهرخواندگی شهرستان کلات با یکی از شهرهای کشور مکزیک به منظور گسترش همکاریهای فرهنگی و گردشگری مطرح شد.
فرماندار کلات افزود: همچنین زمینههای حضور هنرمندان، فعالان فرهنگی و تولیدکنندگان صنایعدستی کلات در فستیوالها و رویدادهای فرهنگی و هنری مکزیک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد این موضوع از طریق استانداری خراسان رضوی و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان پیگیری و برای اجرایی شدن آن برنامهریزی شود.
وی توسعه ارتباطات فرهنگی و بینالمللی را فرصتی برای معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای تاریخی، طبیعی و گردشگری شهرستان کلات دانست و ابراز امیدواری کرد این تعاملات به رونق گردشگری، صنایعدستی و تبادلات فرهنگی شهرستان منجر شود.