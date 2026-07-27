به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری دو توزیع‌کننده مواد مخدر و کشف ۱۲۷ کیلوگرم تریاک در شهرستان ملارد خبر داد.

وی ادامه داد: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت عوامل توزیع مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

نورمحمدی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملارد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، غرب استان تهران و شهرستان فردیس، محل فعالیت متهمان را در شهرک طلائیه شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با اشاره به اینکه مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در قالب چهار تیم عملیاتی، دو متهم را دستگیر و در بازرسی از محل، ۱۲۷ کیلوگرم تریاک کشف کردند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.