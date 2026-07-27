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فرمانده انتظامی ملارد از کشف ۱۲۷ کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیس در شهرک طلائیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی ملارد از دستگیری دو توزیعکننده مواد مخدر و کشف ۱۲۷ کیلوگرم تریاک در شهرستان ملارد خبر داد.
وی ادامه داد: با دریافت گزارشهایی مبنی بر فعالیت عوامل توزیع مواد مخدر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
نورمحمدی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ملارد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مشترک با پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، غرب استان تهران و شهرستان فردیس، محل فعالیت متهمان را در شهرک طلائیه شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ملارد با اشاره به اینکه مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در قالب چهار تیم عملیاتی، دو متهم را دستگیر و در بازرسی از محل، ۱۲۷ کیلوگرم تریاک کشف کردند، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.